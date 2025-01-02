محافظ أسيوط يعلن إصدار كارت ميزة لمكافأة من ينجح في تنظيم الأسرة ومحو الأمية

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وفي بداية الاجتماع، قدم المحافظ، التهنئة للحاضرين بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، مؤكدا أن العام الجديد سوف يشهد ثمرة إنتاج المشروعات الاقتصادية التي بدأنا العمل بها منها مخلفات قشر الموز المستخدم في صناعة الأقمشة أعلى من الكتان بنسبة مكون 60% قطن و40% قشر موز، وتجري مراجعة باكورة الإنتاج في مصانع الغزل؛ لاعتمادها رسميا كأول مدينة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.

واستعرض المجلس، خطة تنفيذ حملة لتحسين المؤشرات الصحية بمركز ديروط تبدأ من أول يناير الجاري وحتى أواخر مارس القادم، موجهًا بإقامة ندوات تثقيفية تستهدف التجمعات السكانية لحث الناس على تنظيم الأسرة.

وأعلن مبادرة جديدة لتشجيع الأسر على تنظيم الأسرة وقيام المحافظة بطباعة كارنيه يطلق عليه (ميزة) وإهدائه للأسر التي ترعى طفلين فقط، ويكون لتلك الأسر كل المزايا التي تمنحها الدولة منها الأولوية في التنسيق ودخول الحضانات والاتفاق مع المحال والغرف التجارية على تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية والاشتراك مجانا في الرحلات المدرسية، ودخول مكتبة مصر العامة والمساعدات المادية والعينية منها البطاطين وكراتين المواد الغذائية والخضروات والفواكه، على أن يكون هذا الكارت على لونين الأخضر لمن تم محو أميته أو ساهم في محو أمية أحد، والتزم بتنظيم الأسرة.

ويمنح الكارت الأصفر للأسر التي نجحت في تنظيم الأسرة على أن يكون لكلا الكارتين نفس المزايا والاتفاق مع أصحاب الشركات على وضع اللوجو الخاص بهم على ظهر الكارت كنوع من الدعاية بمقابل مادي؛ لتغطية نفقات الكارت وبدء تفعيل الكارت في مركز ديروط ثم باقي المراكز على مستوى المحافظة كأول محافظة على مستوى الجمهورية تدشن هذه المبادرة.

ودشن المحافظ، مبادرة لكل الطلاب والأهالي الراغبين في القيام بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع المحيط بهم منها تنظيم حركة المارة في الشوارع، وإرشاد الناس لأماكن مقالب القمامة وأعمال النظافة جنبًا إلى جنب مع الجهات التنفيذية؛ للقضاء على الإشاعات المغرضة وعدم نقل صورة سلبية.

وطالب المحافظ، بالتوسع في المدارس التكنولوجية والتطبيقية على مستوى المحافظة لتخريج جيل قادر على التعامل مع الوسائل التكنولوجية؛ لإيجاد فرص عمل مناسبة، والاهتمام بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وخلق فرص تدريب للطلاب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وتحفيزهم.

وكلف أبوالنصر، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لعدم حرق المخلفات الزراعية؛ حفاظا على البيئة والقيام بجمع الجريد والبوص واستخدامه في صناعة المنتجات اليدوية أو بيعه والاستفادة بقيمته في تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وشدد محافظ أسيوط، على مسئولي الأجهزة التنفيذية بعدم ترك أي أرض فضاء حتى لا تكون عرضة للتعديات، مكلفا باستغلال كل شبر من الأراضي التابعة لجهات الولاية؛ حفاظا على المال العام، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية دير ريفا مركز أسيوط لإقامة مكتب بريد للقرية.

وأعلن المحافظ، قرب وصول أثواب القماش لمجمع الصناعات الحرفية بالشامية التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم، والتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتصنيعها بمعرفة طالبات مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية، وإقامة معرض لبيع تلك المنتجات وتحفيز الطالبات.

وخلال الجلسة، تواصل المحافظ، تليفونيًا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لحل مشكلة الصرف الصحي لدار رعاية الأيتام بمدينة الفتح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوحدة المحلية.

وفي نهاية الجلسة، وافق المجلس على قبول بعض التبرعات المقدمة من عدد من الشركات لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية، ومشروع تطوير الريف المصري وصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصندوق النظافة.

وتبرع أحد المواطنين بفيلا في مركز ومدينة أبوتيج، وجرى التواصل مع مديرية الصحة لاستغلالها في نقل مكتب الصحة، وقدم المحافظ الشكر للمتبرعين.