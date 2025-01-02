

أعلن الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، عن سقوط 63 شهيدًا منذ الفجر حتى مساء اليوم؛ نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المواطنين في الطرق والمنازل بالقصف المباشر، منهم أكثر من 35 شهيدًا في مدينة غزة وحدها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة«TEN» مساء الخميس، إن المستشفيات لا يمكنها تحمل هذا العبء والواقع المأساوي، مضيفا أن مستشفى الأهلي العربي يتكدس بشكل كبير جدًا بالمصابين، ولا يستطيع تقديم المساعدة للكثير من المرضى.

وتابع: «الجميع مستهدف، ولا توجد أية منطقة آمنة في قطاع غزة، فالمستشفيات والعيادات تقصف، والمنازل وتجمعات المواطنين تقصف بشكل مباشر»، مناشدا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الإجرام، قائلا: «يكفي استشهاد أكثر من 60 ألف شهيد وأكثر من 23 ألف معاق و15 ألف طفل وألف رضيع و6 آلاف امرأة».

وأكد أن 10 آلاف شخص ما زالوا تحت أنقاض المنازل؛ لم يستطع أحد انتشالهم لدفنهم، متسائلا: «إلى متى يستمر هذا الوضع الكارثي؟».

ولفت إلى غرق 1500 خيمة غرقت في غضون يومين؛ نتيجة الأمطار وارتفاع منسوب المياه 30 سم، فضلا عن البرد القارس الذي أدى إلى ارتقاء 7 شهداء من الأطفال.