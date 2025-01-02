اجتمع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، في بيروت مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون.

ويأتي الاجتماع على وقع الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان آخرها تحليق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض، في وقت سابق الخميس، في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية والقصف الإسرائيلي الذي استهدف أحد المنازل في بلدة بيت ليف في الجنوب.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وارتكبت إسرائيل 336 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء الماضي، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و39 جريحا، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

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