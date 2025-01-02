قصور الثقافة بالإسكندرية تواصل عروض نوادي المسرح

تتواصل عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح بالإسكندرية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان: "أحدهم"، لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، تأليف محمد عبدالمولى، وإخراج محمود السيد، والعرض يكشف معاناة المهمشين وسعيهم لإثبات ذاتهم في عالم يرفض الاستماع، من خلال شخص يتعرض للإهانة والتهميش منذ الصغر، سواء في المدرسة أو الجامعة وحتى المجتمع، فيقرر أن يتخلى عن أحلامه؛ ليجد نفسه في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية.

وجاء العرض الثاني بعنوان "أحببت بغيا" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف وإخراج كريم دياب، وتدور فكرته حول مأساة امرأة نشأت تحت وطأة ضغوط قاسية من والدها، أثرت على قراراتها ومصيرها، ووجدت في حب شخص ملجأ من واقعها، لكنه يتخلى عنها في لحظة حاسمة ويرفض الزواج منها؛ لتتزوج فيما بعد من شقيقه ولكنها تظل أسيرة حبها الأول، وبعد فترة تقرر الاعتراف لزوجها بمشاعرها تجاه أخيه، مما يدفع الزوج الغاضب إلى الانتقام منها، حينها يدرك الحبيب السابق أنه كان سببا في انهيار الجميع نتيجة قرار غير مسئول.

وشهد العروض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج.

وأعقب ذلك ندوة نقدية، ناقش خلالها الكاتب سامح عثمان، والمخرجين رامي نادر، وسامح الحضري، والرؤية الإخراجية، والأداء التمثيلي، والتقنيات الخاصة بالديكور، والإضاءة، والملابس، مع التركيز على إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية.

والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ33 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، يستمر عرضها حتى 7 يناير المقبل.

وتقدم ضمن عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، تلك التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، والتي تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات؛ بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.