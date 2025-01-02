 السلطات التونسية تحول الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2025 1:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السلطات التونسية تحول الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي

تونس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 1:00 م

قالت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة، إنه سيجري استقبال الرحلات القادمة من تركيا في محطة منفصلة عن مطار تونس قرطاج الدولي الرئيسي.

وسيجري استقبال هذه الرحلات عبر المحطة الثانية المحاذية للمطار الرئيسي، والمخصصة عادة لرحلات الحجيج والمعتمرين إلى البقاع المقدسة.

ويعني ذلك إخضاع المسافرين القادمين من تركيا إلى إجراءات تفتيش بمحطة جمارك منفصلة.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن هذا الإجراء يأتي بقرار من السلطات التونسية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل أسابيع، أثارت منظمات من المجتمع المدني مخاوف من توافد متشددين تونسيين عائدين من سوريا عبر تركيا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة كتائب "هيئة تحرير الشام" على الحكم.

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