انتحار الرجل المسلح الذي قتل 12 شخصا في مونتينيجرو

ذكر مسئولون اليوم الخميس أن الرجل المسلح الذي قتل بالرصاص 12 شخصا على الأقل ، من بينهم طفلان ، في مونتينيجرو ، قتل نفسه فيما كان رجال الشرطة يحيطون به.

وأضاف المسؤولون أن أربعة أخرين على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة سيتني أمس الأربعاء عقب شجار في حانة.

وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفبتش إن منفذ الهجوم ، الذي تحددت هويته بأنه آكو مارتينوفيتش /45 عاما/ قتل مالك الحانة وأبناءه وأسرته هو.

وقال سارانوفيتش إن المهاجم ، الذي لاذ بالفرار بعد الحادث ، تم تحديد مكانه والتف حوله رجال الشرطة .وفي وقت لاحق توفي بعد أن أطلق النار على نفسه في الرأس.

كانت الشرطة قد أرسلت وحدة خاصة للبحث عن المهاجم في البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلو مترا (18 ميلا) شمال غرب العاصمة بودجوريتشا. وتم غلق جميع الشوارع داخل وخارج المدينة ، حيث تواجد رجال الشرطة في الشوارع بأعداد كبيرة.

وقال سارانوفيتش أن مارتينوفيتش توفي أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة وفارق الحياة متأثرا بـ "شدة إصاباته"

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الخميس ، حيث وصف رئيس الوزراء ميليكو سبايتش الحادث بأنه "مأساة فظيعة".



