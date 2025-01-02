التيار الكهربائي يعود إلى معظم بورتوريكو بعد انقطاع كبير للكهرباء

عاد التيار الكهربي إلى جميع العملاء تقريبا في بورتوريكو، اليوم الأربعاء، بعد انقطاع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء الإقليم اليوم الأربعاء شهدته عشية رأس السنة.

وقالت شركة "لوما إنرجي" الخاصة التي تشرف على نقل الكهرباء وتوزيعها في الأرخبيل أن الكهرباء عادت إلى ما يصل إلى 98 % من عملاء بورتوريكو البالغ عددهم 47ر1 مليون عميل، بحلول بعد ظهر اليوم.

وحذرت الشركة من أن العملاء قد يشهدون انقطاعات مؤقتة للكهرباء خلال الأيام المقبلة رغم ذلك. وذكرت أن عودة التيار بشكل كامل في البلاد قد يستغرق ما يصل إلى يومين.

وقال خوان ساكا، رئيس شركة لوما إنرجي في بيان: "نظرا للطبيعة الهشة للشبكة، سنحتاج إلى إدارة التوليد المتاح وفقا لطلب العملاء، الأمر الذي يحتمل أن يتطلب انقطاعات دورية مؤقتة للكهرباء".