 تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
الجمعة 2 يناير 2026 12:40 ص القاهرة
تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 2 يناير 2026 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يناير 2026 - 12:34 ص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية موسعة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ الإسكندرية، وبمتابعة مشددة من وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع وحماية صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الرقابة بالمديرية عن ضبط ثلاجة لحيازتها كميات من اللحوم منتهية الصلاحية، إلى جانب دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

وشملت المضبوطات نحو 300 كيلوجرام من اللحوم منتهية الصلاحية، و120 كيلوجرامًا من الدواجن مجهولة المصدر، إضافة إلى 100 كيلوجرام من مصنعات اللحوم غير معروفة المصدر.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف في مختلف أحياء المحافظة، للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية وضبط أي ممارسات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.


