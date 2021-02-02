قال المهندس كمال عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، إن الفاقد في القمح كان يصل إلى 15% من إجمالي المخزون قبل انتشار الصوامع، مشيرًا إلى أن الفاقد يكاد يكون منعدم حاليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الثلاثاء، أنه منذ 5 سنوات بدأ اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الصوامع لتخزين القمح ليظل بجودة جيدة لإنتاج الخبز.

وأوضح أن حجم ما يتم تخزينه في صوامع القمح يصل إلى 4.4 مليون طن، مشيرًا إلى وجود 69 صومعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وموزعة جغرافيًا بحسب أماكن الإنتاج.

وذكر أن أكبر عدد من الصوامع موجود بمحافظة الشرقية، وتعتبر نقطة تجميع للمحاصيل من المزارعين، لافتًا إلى التعاقد مع الشركة القابضة للصوامع لإنشاء 6 آخرين ويدخلون الخدمة قريبًا.

وأشار إلى تكلفة إنشاء الستة صوامع والتي سيعمل عليها وزارة الإنتاج الحربي، ستصل إلى 300 مليون جنيه، مضيفًا أن الصومعة الواحدة تكلفتها تقدر بـ200 مليون جنيه وتصل سعتها 6آلاف طن.