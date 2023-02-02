باريس سان جيرمان يعزز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي على حساب مونبلييه

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على مضيفه مونبلييه 3 / 1، مساء الأربعاء، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب نيس على لانس 1 / صفر وموناكو على أوزير 3 / 2 ورين على ستراسبورج 3 / صفر وتولوز على تروا 4 / 1 وستاد ريمس على لوريان 4 / 2 وأجاكسيو على أنجيه 2 / 1 بينما تعادل ليون مع ستاد بريست سلبيا وليل مع كليرمون فوت سلبيا.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 55 ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 72 .

وفي الدقيقة 89، رد مونبلييه بهدف سجله أرنود نورالدين ثم اختتم وارين زايري إميري التسجيل بالهدف الثالث لباريس سان جيرمان.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 51 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط أمام مارسيليا الذي صعد إلى المركز الثاني بعدما تغلب على مضيفه نانت 2 / صفر في وقت سابق مساء الأربعاء.