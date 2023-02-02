رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وتطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي وصل السودان اليوم الخميس في زيارة رسمية إستغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وحث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى.

كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.