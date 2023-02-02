استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023.



• وجاءت أسعار الحديد كما يلي:



استقر سعر طن حديد عز عند 25985 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 26850 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 23300 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 27360 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع مسجلا 26850 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 23400 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 25500 جنيه.



• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1940 جنيهًا.

كما ثبت سعر أسمنت النصر مسجلا 1900 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت لافارج عند 1860 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1870 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1930 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 1970 جنيها.