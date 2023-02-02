أطلقت منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم، "مُلتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية"، وذلك في مقر المنظمة في مدينة جدة.



ويأتي تنظيم المُلتقى ضمن حزمة من البرامج اللغوية والمبادرات المتصلة بتعزيز حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية وتمكينها إقليميًّا وعالميًّا، وإبراز جهود خدمة لغة الضاد، وترسيخ هويتها في نفوس أبنائها ومتعلميها، وتأكيد مكانتها بين لغات العالم.



ويتخلَّلُ الملتقى معرضٌ مصاحبٌ ينظِّمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يصور اهتمام المجمع بخدمة اللغة العربية، ويعرض مشروعاته، ويبرز أهم القضايا اللغوية بتقنيات متطورة وتفاعلية.



ويهدف المعرض لإبراز جماليات اللغة العربية بصورة إبداعية متميزة، ومن أبرز أركانه: ركن اللغة العربية والفنون، ركن اللغة العربية والتقنية، ركن مؤلفات المجمع، ركن جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، وركن إنجازات المجمع ومنتجاته.



وينظِّم المُلتقى جلسة بعنوان "جهود منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الرسمية في خدمة اللغة العربية"، سيشارك فيها جمعٌ من الشخصيات الاعتبارية الممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وغيرها من المنظمات، كما تُقام ضمن الملتقى فعالية شعرية بعنوان "قصائد شعراء العالم الإسلامي".