إبراهيم عيسى: الدعوة لمقاطعة الدول الأوربية بسبب حرق المصحف غير معقولة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن واقعة حرق المصحف بالسويد فردية؛ من شخص مختل عقليا، مشيرا إلى أن القرآن بمثابة كتاب مقدس لملايين البشر حول العالم.

وأضاف "عيسى" خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أن هذه الوقائع يرتكبها عدد قليل من الأشخاص؛ ويجب أن لا يعيطها الناس اهتماما، متابعا: "لا يجوز أن نحاسب الملايين من الشعوب الأوروبية على ما قام به شخص مختل، ولا يجب أن نعامل الملايين ونحاسبهم على جريمة 5 أشخاص، ولا يوجد آية في كتاب الله تدعونا لهذا التصرف.

وأوضح أنه لا يجب التعامل بطريقة عنصرية مع الشخص الذي حرق المصحف؛ مردفا: "يجب أن نقول له سلاما؛ ولا نتعامل معه مثل إسرائيل مع أي مواطن فلسطيني؛ عندما يقومون بتدمير المنازل والبيوت والعائلات".

وتطرق للحديث عن المقاطعة التي دعا إليها الأزهر الشريف، موضحا أن مقاطعة الدول الأوروبية بسبب تصرفات فردية غير معقولة، مستطردا: "المقاطعة لا يجب أن تكون ضد دولة بسبب تصرف فردي من شخص مختل".

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف، أصدر بيانا يطالب فيه الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية؛ نصرة لكتاب الله؛ لتوجيه رسالة قوية لحكومات هذه الدول بعد توجيه إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.