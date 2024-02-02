كشف كريم سليمان، وكيل أعمال جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تفاصيل مفاوضات الأبيض مع المدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية.

وقال كريم سليمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "جوزيه جوميز سبق له أن عمل مساعدًا لجيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك الأسبق لأكثر من 6 مواسم في عدة أندية أبرزها بورتو البرتغالي".

وأضاف: "جوزيه جوميز يعرف نادي الزمالك جيدًا، ويرى أنها فرصة كبيرة له للتواجد في المنطقة العربية، مع مجلس إدارة جديد بطموحات مختلفة، ويستطيع أن يقوم بنقلة كبيرة في مسيرته".

وتابع: "المفاوضات استمرت حوالي 5 أو 6 أيام فقط، بتواجد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسين السيد وعمرو أدهم، أعضاء مجلس الإدارة".

وأتم كريم سليمان تصريحاته قائلًا: "الأمور سارت بشكل جيد في المفاوضات، وكانت هناك طريقة احترافية في التعامل، وهذا جعل المدرب يشعر بالتفاؤل، وهو يعلم الظروف التي مر بها نادي الزمالك".