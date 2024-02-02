الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري محترفي اليد

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حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على هليوبوليس، بنتيجة 31-27، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم اللاعبون مباراة قوية، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 15-14، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31-27.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع الجزيرة، الثلاثاء القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري للمحترفين، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 26-24.