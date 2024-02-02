الاستخبارات السويدية تبدأ تحقيقا بعد العثور على جسم خطير قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

بدأت أجهزة الاستخبارات السويدية تحقيقا بشأن الإرهاب اليوم الجمعة، بعد العثور على جسم خطير، خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وذكرت وكالة المخابرات السويدية "سابو" في بيان أن السلطات تشتبه في أنها جريمة إرهابية، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل حول القضية.



كانت الشرطة السويدية قد قالت أمس الأول الأربعاء إنه تم العثور على جسم خطير ملصق على السياج في الجزء الخلفي من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وقال خبراء المتفجرات إن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة جاهزة للتفجير وقاموا بتدميرها في الموقع.



وأفادت صحيفة "افتونبلاديت" وقناة "تي في4" بأن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة يدوية، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا بعد.



وقال السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان، على موقع إكس: "اليوم كنا هدفا لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها. نشكر السلطات السويدية على استجابتهم السريعة. لن يخيفنا الإرهاب".