 إعلام عبري: نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر لتوسيع حرب غزة غدا - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 8:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إعلام عبري: نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر لتوسيع حرب غزة غدا

وكالات
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 8:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 8:50 م

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش بتوسيع الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر غد (الجمعة) جلسة تشاورية لتقييم الوضع مع كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الأمن"، قبل اجتماع الكابينيت، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه "في ضوء الجمود في المحادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، من المتوقع أن يوافق كبار المسئولين الدفاعيين، خلال اللقاء التشاوري على خطط لتوسيع القتال في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يناقش خطط تكثيف المناورات (العمليات) العسكرية في غزة، والموافقة عليها أيضا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت عرض حركة حماس إبرام اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وكانت حماس أعلنت استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وأطراف من المعارضة على نتنياهو للقبول بعرض الاتفاق الشامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك