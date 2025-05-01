مركز السينما العربية يكشف عن ترشيحات جوائز النقاد وإعلان الفائزين على هامش مهرجان كان

كشف مركز السينما العربية عن قائمة المرشحين لجوائز النقاد للأفلام العربية، والمقرر الإعلان عن الفائزين بها خلال فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائى الدولى المقامة فى الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

هذا العام يشهد تصدر أربعة أفلام للقائمة، حيث حصلت كل منها على خمسة ترشيحات، وهى: شكرا لأنك تحلم معنا، فى حب تودا، أثر الأشباح والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. يليها فيلم عائشة الذى حصل على أربعة ترشيحات. كما حظيت العديد من الأفلام الأخرى بترشيحات متعددة، بما فى ذلك قرية قرب الجنة، إلى أرض مجهولة، ڤوى! ڤوى! ڤوى! ونورة.

سيتم الكشف عن الفائزين فى حفل يُقام فى 17 مايو ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى. يُنظم الحدث بالتعاون مع ماد سولوشنز ومؤسسة IEFTA، ويحضر الحفل بالدعوة فقط.

تُعتبر جوائز النقاد للأفلام العربية حدثًا مرموقًا ومُنتظرًا ضمن فعاليات المهرجان، ويُسجل إصدار 2025 نقطة فارقة فى تاريخ الجائزة، حيث سيصوت 281 عضو لجنة تحكيم من 75 دولة على أفضل الأفلام العربية لعام 2024.

الجوائز تشمل العديد من الفئات مثل: أفضل فيلم روائى طويل، أفضل فيلم وثائقى، أفضل فيلم قصير، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائى، أفضل مونتاج، وأفضل موسيقى، مما يعكس تنوع عمق وإبداع القصص الفنية من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وجاءت قائمة ترشيحات جوائز النقاد النهائية كالتالى: فى أفضل فيلم «شكرا لأنك تحلم معنا! ليلى عباس فلسطين، فى حب تودا، نبيل عيوش، المغرب، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، خالد منصور، مصر، عائشة، مهدى برصاوى، تونس، أثر الأشباح، جوناثان ميلى، سوريا.

وفى فئة أفضل مخرج «ليلى عباس، شكرا لأنك تحلم معنا!، نبيل عيوش، فى حب تودا، خالد منصور، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ، جوناثان ميلى، أثر الأشباح ، مهدى فليفل، إلى عالم مجهول.

أفضل سيناريو «ليلى عباس»، «شكرا لأنك تحلم معنا!»، نبيل عيوش ومريم توزانى، فى حب تودا، مهدى برصاوى، عائشة، جوناثان ميلى وفلورانس روشات، أثر الأشباح، مو هاراوى، قرية قرب الجنة.

أفضل ممثل «عصام عمر»، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ، آدم بيسا، أثر الاشباح، يعقوب الفرحان، نورة، محمد فرّاج، ڤوى! ڤوى! ڤوى!، مجد مستورة، أقورا.

أفضل ممثلة «ياسمين المصرى»، شكرا لأنك تحلم معنا! نسرين الراضى، فى حب تواد، دياموند أبو عبود، أرزة، ركين سعد، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، حلا رجب، أثر الأشباح.

أفضل فيلم وثائقى «لا أرض أخرى، مثل قصص الحب، الفيلم عمل فدائى، سودان يا غالى، قصص غير محكية من غزة من المسافة صفر.

أفضل فيلم قصير «وراء الشمس، ما بعد ، مانجو ، هجرة ، فيلم قصير عن الأطفال».