قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن توقعات الهيئة حددت المناطق التي ستتأثر بالعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد، الأربعاء، وذلك تعليقا على تأخر وصولها إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن العاصفة لم تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن التأثير الأشد للعاصفة تركز على جميع محافظات الصعيد وأدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ليصل إلى 150 مترا، بل وانعدمت الرؤية تماما ببعض المحافظات.

وذكرت أن محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان كانت الأكثر تأثرًا بالعاصفة، بالإضافة إلى مناطق في شرق البلاد، بما في ذلك شرق القاهرة وبعض مناطق جنوبها ومدن القناة كالإسماعيلية والسويس لتنخفض الرؤية الأفقية إلى 500 متر.

وأشارت إلى «تهويل السوشيال ميديا» بأن العاصفة ستضرب جميع مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن المناطق الأخرى تأثرت فقط بأجواء خماسينية مع أتربة خفيفة، كما ذكرت توقعات الهيئة.

ولفتت إلى انتهاء الحالة الجوية بسلام على جميع المحافظات، وبدء انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية مقارنة بأمس الأربعاء، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وطمأنت المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي ظواهر جوية حرجة متوقعة على مدار الـ 5 أو 6 أيام المقبلة.

وتوقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع فرص لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.