أربع نساء تنضم إلى جولييت بينوش فى لجنة تحكيم «كان السينمائى»

مولى مانينج تتولى مهمة تتويج الاكتشافات الجديدة بمسابقة «نظرة ما»

كشف مهرجان كان السينمائى الدولى عن لجنة تحكيم دورته الثامنة والسبعين، برئاسة النجمة الفرنسية جولييت بينوش، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة فى كان عام 2010 عن دورها فى فيلم «نسخة طبق الأصل»، وتضم فى عضويتها أربع نساء هى الممثلة والمخرجة الأمريكية هالى بيرى (الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم «كرة الوحش»، والكاتبة والمخرجة الهندية بايال كاباديا (الحائزة على الجائزة الكبرى فى كان العام الماضى عن فيلم «كل ما نتخيله هو النور»، والممثلة الإيطالية ألبا رورواشر (الحائزة على جائزة فولبى لأفضل ممثلة فى البندقية عن فيلم «قلوب جائعة»، والحائزة على جائزتى ديفيد دى دوناتيلو، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليمانى.

كما تضمن اللجنة المخرج والمنتج الوثائقى الكونغولى ديودو حمادى والكاتب والمخرج الكورى الجنوبى هونغ سانجسو الفائز بالعديد من الجوائز فى برلين ولوكارنو، بما فى ذلك جائزة الفهد الذهبى فى عام 2015 عن فيلم «الآن، الخطأ حينها» بالإضافة إلى سان سيباستيان؛ الفائز بجائزة «نظرة ما» فى كان عام 2010 عن فيلم Ha ha ha، والكاتب والمخرج والمنتج المكسيكى كارلوس ريجاداس (الحائز على جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلم «اليابان» وجائزة لجنة التحكيم عن فيلم Silent Light وجائزة أفضل مخرج عن فيلم «النور بعد الظلام» وكلها فى كان، والممثل الأمريكى جيريمى سترونج المرشح لجائزة الأوسكار هذا العام عن فيلم «المتدرب».

ستمنح لجنة التحكيم جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ21 المشاركة فى المسابقة، بالإضافة إلى جوائز الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل. وسيتم الكشف عن الفائزين يوم السبت 24 مايو خلال حفل الختام.

جدير بالذكر أن فيلم فيلم «أنورا» للمخرج شون بيكر فاز بالسعفة الذهبية فى دورة العام الماضى، فيما رأست مخرجة فيلم «باربى» جريتا جيروينج رئاسة لجنة التحكيم.

قالت جولييت بينوش مشيرةً إلى تجربتها الأولى فى مهرجان كان السينمائى: «فى عام ١٩٨٥، صعدتُ الدرج لأول مرة بحماس وتردد ممثلة شابة، لم أتخيل قط العودة بعد ٤٠ عامًا فى هذا المنصب الفخرى كرئيسة للجنة التحكيم. أُدرك تمامًا هذا الشرف والمسئولية والحاجة المُلِحّة للتعامل مع الأفلام بتواضع».

من ناحية أخرى كشف مهرجان كان السينمائى الدولى عن اختيار المخرجة وكاتبة السيناريو والمصورة السينمائية البريطانية مولى مانينج ووكر، رئيس للجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما».

وتضم اللجنة المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية السويسرية لويز كورفوازييه، والمديرة الكرواتية لمهرجان روتردام السينمائى الدولى فانيا كالودجيرسيك، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الإيطالى روبرتو مينرفينى، والممثل الأرجنتينى ناهويل بيريز بيسكايارت.

وأكد المهرجان على أهمية مهمة تلك اللجنة التى ستتولى توزيع الجوائز فى هذه المسابقة التى تحتفل بالسينما الشابة وسينما المؤلف والاكتشافات الجديدة.

فيما تم اختيار 20 عملاً هذا العام للمشاركة فى نظرة ما من بينها 9 أفلام أولى، كما سيفتتح المسابقة فيلم المخرجة التونسية «إريج السحيرى، الجنة الموعودة، قسم نظرة ما»، يوم الأربعاء 14 مايو 2025.

جدير بالذكر أنه فى عام 2024، فاز فيلم المخرج جوان هو، الكلب الأسود، بجائزة «نظرة خاصة»، التى منحتها لجنة التحكيم برئاسة زافييه دولان.