اليونان تمدد إقرارا ضريبيا خاصا على الديزل الزراعي وسط احتجاج المزارعين

ذكر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستمدد إقرارا ضريبيا خاصا على الديزل الزراعي، لمدة عام، لدعم المتظاهرين المحتجين، الذين يطالبون بخفض تكاليف الطاقة وتعويض سريع عن المحاصيل والماشية، التي فقدت في فيضانات مدمرة.

وفي حديثه إلى البرلمان، ردا على سؤال من اليكسيس هاريتسيس، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "اليسار الجديد"، قال رئيس الوزراء إن الإجراء سيكلف الدولة 82 مليون يورو(31ر89 مليون دولار) في عام 2024، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراء تم طرحه "بالتشاور مع وزارة المالية ونظرا لأن الاقتصاد في حالة جيدة".

وتابع أن المؤسسة العامة للطاقة ستقدم خصما إضافيا بنسبة 10%، في إمداد الكهرباء، للأنشطة الزراعية، خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر.

وكان رئيس الوزراء قد عرض يوم الثلاثاء الماضي الإسراع بتقديم المعونات المالية للمزارعين المتضررين ، في محاولة لدرء الاحتجاجات. لكن احتشد أمس الخميس حوالي 300 مزارع على جرارات في المعرض الزراعي السنوي، بوسط مدينة "سالونيكا" شمال اليونان للتعبير عن شكواهم.

كانت اليونان قد تعرضت العام الماضي لفيضانات شديدة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وغرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه، مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمحاصيل ونفوق الماشية.

وتأتي الفيضانات بعد مرور ثلاث سنوات على إعصار "يانوس" الذي ضرب وسط اليونان في شهر سبتمبر عام 2020 وتسبب في فيضانات كارثية وأضرار جسيمة.