حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخًا وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على طاجيكستان 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم آسيا «قطر 2023».

ويدين منتخب الأردن بفوزه في مباراة اليوم للاعب منتخب طاجيكستان، فاهادات هانونوف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية حولها عبد الله نصيب برأسية قوية ارتطمت بمدافع طاجيكستان وسكنت الشباك.

بهذا الفوز يتأهل المنتخب الأردني للمرة الأولى في تاريخه للدور نصف النهائي من البطولة القارية، بعدما كان أفضل انجاز له من قبل الوصول للدور ربع النهائي.

وأنهى المنتخب الأردني دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة ليتأهل ضمن أحسن منتخبات من المركز الثالث، فيما تأهل منتخب طاجيكستان في وصافة المجموعة الأولى خلف قطر.

وفي دور الـ16 تفوق الأردن بسيناريو مثير على العراق 3-2، فيما تأهل طاجيكستان بالفوز بركلات الترجيح على منتخب الإمارات، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، في إنجاز تاريخي لمنتخب طاجيكستان.

ويلتقي المنتخب الأردني في الدور نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا، والتي تقام في الخامسة والنصف من مساء اليوم كذلك.