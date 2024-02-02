غلق 3 مخابز لمدة شهر وضبط 5 مخابز لتصرفها في 114 جوال دقيق بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بالمحمودية، أسفرت عن تحرير 32 محضرا متنوعين في مجال المخابز.

وشملت المحاضر ضبط 3 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن بمقدار 28 جراما و26 جراما و23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، و5 مخابز تصرفت في كمية من الدقيق قدرها 114 جوال دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 مخبز أنتجت خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

كانت الحملة برئاسة أسمير البلكيمي وبرفقة فرحات أبو عاصي، وسعيد المهندس ومفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.