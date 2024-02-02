سيف فاروق بعد العودة للزمالك: «موطني»

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أعرب سيف فاروق جعفر المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك عن سعادته الكبيرة، لعودته مرة آخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

وانتقل سيف فاروق جعفر من بيراميدز إلى صفوف نادي الزمالك مقابل 6 ملايين جنيهًا، لمدة 4 مواسم ونصف.

ونشر سيف جعفر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بقميص نادي الزمالك وعلق عليها كاتبًا: "موطني".

وتعاقد الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد، بجانب الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا، وأحمد حمدي، لاعب خط وسط النادي الأهلي ونادي مونتريال الكندي السابق لمدة 3 سنوات ونصف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع مهاب ياسر، جناح نادي الداخلية، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومحمد شحاته لاعب الجيش.