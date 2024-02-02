دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر لقانون الذكاء الاصطناعي

صوت ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح اقتراح في بروكسل، اليوم الجمعة، من شأنه إخضاع الذكاء الاصطناعي قريبا لقواعد أكثر صرامة.



وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: "اليوم هو يوم جيد للابتكار والحقوق الأساسية في أوروبا". وأضاف بوشمان إن الطريق أصبح الآن مهيئا لإطار قانوني آمن يشجع الابتكار ويعالج المخاطر بشكل مناسب.



وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في ديسمبر بعد مفاوضات ماراثونية.



وتعتبر موافقة الدول التي تمت اليوم الجمعة بالإجماع بمثابة إجراء شكلي في واقع الأمر. ومع ذلك، لم يكن من المؤكد حتى وقت قريب ما إذا كانت ألمانيا ستصوت لصالح الاتفاق.



وأعلن وزير الرقمنة الألماني فولكر فيسينج يوم الثلاثاء الماضي أن الجدل حول موقف ألمانيا بشأن ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي قد انتهى من خلال "حل وسط عملي".



ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي أيضا إبداء موافقته.



ويقوم قانون الاتحاد الأوروبي المقرر على أساس اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في عام 2021. وفي المستقبل، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطورة مختلفة.



فكلما زادت المخاطر المحتملة لتطبيق ما، كلما زادت القواعد الإلزامية بشأنه. والأمل هو أن يتم تطبيق هذه القواعد في جميع أنحاء العالم.