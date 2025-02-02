نسف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مربعا سكنيا بالكامل في مخيم جنين، وسط تقديرات بأن العملية شملت 20 منزلا.

وأظهرت مشاهد متداولة، تفجيرات متزامنة ضربت مخيم جنين، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قامت بتفخيخ مربعات سكنية في حارات البشر والدمج والسمران في مخيم جنين، قبل أن تقوم بتفجيرها بشكل متزامن، بحسب منصات فلسطينية.

وبينت المصادر أن التفجير استهدف نحو 20 مبنى داخل المخيم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من عدة مناطق داخل المخيم.

بدوره، قال جيش الاحتلال، إنه دمر مباني في جنين في إطار ما سماها عملية إحباط الإرهاب في شمال الضفة الغربية.

في حين أفادت مصادر لقناة الجزيرة، بأن النسف شمل عددا من الأحياء في مخيم جنين منها الحواشين والدمج وخلف مسجد الأسير ومنطقه شارع ميهوب.

تأتي هذه التطورات، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين منذ 21 يناير الماضي، ما تسبب في سقوط 25 شهيدًا، وعشرات الإصابات، فضلا عن دمار هائل في الشوارع والبنية التحية والمنازل، وتهجير مئات العائلات.