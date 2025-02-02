أعلنت حكومة منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال، الأحد، أنّ الغارات الجوية الأمريكية على جبال جوليس أدّت إلى مقتل قادة رئيسيين في تنظيم داعش.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تنفيذ هذه الغارات في وقت متأخر مساء السبت، مشيرا إلى أنّه أمر بتنفيذ "غارات جوية دقيقة على كبير مخططي هجمات تنظيم داعش وإرهابيين آخرين" في الصومال، بحسب وكالة فرانس برس.

ويبقى حضور تنظيم داعش محدودا نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكنّ خبراء حذروا من نشاطه المتزايد.

وشُنّت الغارات على منطقة في شمال الصومال، حيث تنفذ قوات دفاع بونتلاند عمليات ضد تنظيم داعش منذ ديسمبر، وحيث يُقال إنّ التنظيم أقام وجودا لها في جبال جوليس.

وذكرت الحكومة في بونتلاند: «هجمات جوية حديثة أدّت إلى تحييد قادة رئيسيين في تنظيم داعش، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بينما نمضي قدما في المرحلة الثانية من عمليتنا».

ووصفت المشاركة الأمريكية في تنفيذ غارات جوية بأنّها لا تقدّر بثمن، معربة عن امتنانها الصادق، من غير أن تضمن بيانها مزيدا من التفاصيل عن الضربات.

من جانبها، أعلنت الحكومة الصومالية في مقديشو في بيان، أنّ العملية في منطقة باري تمّت بتنسيق مشترك بين الحكومتين الصومالية والأمريكية، مضيفة أنّها استهدفت قادة كبار في تنظيم داعش.

واطلع الرئيس حسن شيخ محمود على الغارات مساء السبت، وفقا لمكتبه الذي أكد أنّ الهجوم يعزّز الشراكة الأمنية القوية بين البلدين.