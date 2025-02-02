النيابة الإسرائيلية تعلن فتح تحقيق جنائي بحق زوجة نتنياهو

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أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.

وقالت النيابة العامة في بيان: «فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة»، بحسب شبكة العربية.

واتهمت النائبة عن حزب العمال نعمة لازمي، زوجة نتنياهو، بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا والمدعي العام عميت إيسمان قد طلبا من الشرطة فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو، بشبهة مضايقة شاهد وتشويش مجرى العدالة في أعقاب نتائج برنامج «عوفداة».

وقال موقع «واينت» إن الحديث يدور عن الشاهدة المركزية في ملف 1000 والتي قدمت شكوى ضد سارة نتنياهو بعد عرض البرنامج .