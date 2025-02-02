عمرو أديب عن لقاء ولي العهد السعودي وأحمد الشرع: هذا الاحتضان ليس ماديا فقط

علق الإعلامي عمرو أديب، على اللقاء الذي عقده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في العاصمة الرياض.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «ولي العهد السعودي أحدث نقلة في توجه الدولة السورية».

وأضاف: «هذا الرجل أخذ سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، وساعد تلك الإدارة أن تكون لديها الرغبة والقدرة على التحول إلى دولة طبيعية وليس دولة إرهاب أو دولة منبوذة».

وأشار إلى أن «بن سلمان يشجع سوريا ولبنان على العودة مرة أخرى إلى الصف العربي»، مضيفًا: «هذا الاحتضان ليس ماديًا فقط، ليس بين شخصين، هذا احتضان عربي يقوم به ولي العهد نيابة عن الأمة العربية كلها».

ولفت إلى أن «الاستقبال يثبت للقائد الجديد في سوريا أن لديه سندًا وتأييدًا، ومَن يرغب حقيقة في انتقال سوريا من عصر الشبيحة والفساد، والإقناع أن الدولة المدنية القائمة على الحكم المدني هي الدولة الصحيحة».

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بالرياض اليوم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

وفي بداية الاستقبال عبر ولي العهد عن التهنئة للشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والسداد في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري الشقيق.

من جانبه أعرب الشرع عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الصادقة، وعلى مواقف المملكة تجاه الجمهورية العربية السورية والشعب السوري.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

كما جرى مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.