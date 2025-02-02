عمدة فيلادلفيا: إصابة 5 أشخاص في حادث تحطم طائرة منهم 3 في حالة حرجة

قالت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا على الأرض وما زالوا في حالة حرجة، عندما تحطمت طائرة نفاثة في حي مزدحم في فيلادلفيا؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وذكرت باركر إن 22 شخصا أصيبوا، ولا يزال خمسة منهم في المستشفى، كما تضرر 11 منزلا على الأقل بشكل كبير، إلى جانب بعض الشركات.

وقالت باركر عن الضحايا المتوفين: "مدينتنا تواصل حدادها على فقدانهم ونحن نصلي من أجلهم".

وكانت طائرة إسعاف جوي متجهة إلى المكسيك، مساء أمس الأول الجمعة، قد سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، وعلى متنها ستة أشخاص، من بينهم فتاة كانت قد أمضت شهورا في تلقي العلاج في مستشفى بالمدينة.