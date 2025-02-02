سلط تقرير صحفي الضوء على أهداف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا من صفقة التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير لها أن جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2017 و2022 معتمدا على فلسفة الاستحواذ والتمريرات القصيرة التي ترهق المنافسين وتدفعهم لترك ثغرات في دفاعهم.

وأشارت إلى أنه خلال هذه الفترة لم يسجل لاعب في مانشستر سيتي أكثر من 21 هدفا في الموسم الواحد.

وأوضحت أن فلسفة المدرب الإسباني تغيرت في الموسمين الماضيين خاصة منذ التعاقد مع إرلينج هالاند، وباتت الخطة تتمحور حول 10 لاعبين يركضون يمينا ويسارا ويتحركون من أجل إرسال الكرة إلى هالاند الذي سجل أكثر من ثلث أهداف الفريق.

ولفتت جارديان إلى أن الجيل الثالث من فلسفة جوارديولا في مانشستر سيتي يميل إلى أسلوب اللعب المباشر السريع بالاعتماد على اللاعبين الذين يجيدون استغلال المساحات في الخطوط الخلفية للمنافسين، وهو ما يفسر التعاقد مع البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي ماتيوس نونيز، وتوظيف الكرواتي جوشكو جفارديول في مركز الظهير الأيسر لاستغلال سرعته في الثلث الأخير من الملعب.

وأشارت إلى أن عمر مرموش نال إشادة جوارديولا بتحركاته في مباراة تشيلسي الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يتم استغلاله لتنويع الخطط الهجومية لضرب دفاع المنافسين باللعب المباشر السريع في المساحات الخالية، وتبادل التحركات مع هالاند والإنجليزي فيل فودين.

وختمت جارديان تقريرها بأن بيب جوارديولا على وشك إنهاء مغامرته مع السيتي، ولن يكون موجودا في السنوات القادمة ولكنه يبدو أنه بدأ للتو رسم مستقبل الفريق بفلسفة جديدة تمهيدا لمن يخلفه في ملعب الاتحاد مثلما فعل يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بترك قوام يرتكز على عناصر مميزة في خط الوسط تعد العمود الفقري في النجاحات التي يحققها الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الحالي للفريق.