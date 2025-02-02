160 ألف شخص يتظاهرون في العاصمة الألمانية ضد أي تعاون مع البديل

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، ضد أي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وأفادت الشرطة في وقت متأخر من بعد الظهر بأن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 160 ألف شخص، بينما قدّر المنظمون العدد بنحو 250 ألف مشارك.

وامتدت المظاهرة من نصب عمود النصر حتى المقر الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي، كما اكتظ شارع 17 يونيو الواقع أمام بوابة براندنبورج، بالمتظاهرين.

ووفقًا لمتحدثة باسم الشرطة، كان المكان بين مقر الحزب المسيحي وعمود النصر ممتلئًا بنسبة 100%. وقالت: "لم يعد هناك مجال لأي حركة".

وجاءت المظاهرة تحت شعار "تمرد الشرفاء - نحن جدار الحماية"، ودعا إلى هذه المظاهرة تحالف الحملات "كومباكت".

يذكر أن الاحتجاج موجه بشكل رئيسي للاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) بعد أن حصل اقتراحه الخاص بعمليات رد اللاجئين على الحدود الألمانية على أغلبية في البرلمان الألماني يوم الأربعاء الماضي بدعم من أصوات حزب البديل.

كانت الأيام الماضية شهدت خروج عشرات آلاف الأشخاص في مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التعاون التصويتي بين المسيحيين المحافظين والحزب اليميني الشعبوي.