ريم مصطفى تواجه عمرو سعد في مسلسل سيد الناس بموسم دراما رمضان 2025

كشفت النجمة ريم مصطفى عن شخصيتها في مسلسل "سيد الناس"، الذي تخوض به منافسات دراما رمضان 2025، حيث نشرت البوستر الرسمي الخاص بها من العمل على حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة. وأظهر البوستر تقديمها شخصية شعبية ذات طابع خاص، وذلك للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وتجتمع ريم مصطفى مع عمرو سعد للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل، وتشهد أحداثه مواجهة قوية بين ريم وعمرو سعد، حيث تكشف الحلقات الأولى عن طبيعة العلاقة بينهما والتطورات التي تمر بها، والتي ستأخذ منحى آخر في إطار تشويقي مثير.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.

يُذكر أن ريم مصطفى تواجدت سينمائيًا العام الماضي في فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، جميل برسوم. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أما في الدراما، فقدمت ريم مصطفى آخر أعمالها في مسلسل "سره الباتع" خلال رمضان 2023، وهو العمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس. كتب له السيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، وعدد كبير من الفنانين.