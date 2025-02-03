العثور على رفات 55 من أصل 67 ضحية لحادث تصادم جوي قرب واشنطن والتعرف على هوياتهم

قال مسئولون أمريكيون إنه تم العثور على رفات 55 من أصل 67 ضحية لحادث تصادم جوي بالقرب من واشنطن وتم التعرف على هوياتهم.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون دونيلي، إن الغواصين ما زالوا بحاجة إلى العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.

وقال الكولونيل فرانسيس بي. بيرا من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إن "إعادة رفات أولئك الذين فقدوا في هذا الحادث المأساوي هو حقا ما يدفعنا جميعا للاستمرار."

وأشار بيرا إلى أن أجزاء من الطائرتين سيتم تحميلها على شاحنات مسطحة وتُنقل إلى حظيرة لإجراء تحقيقات إضافية.