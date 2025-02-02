الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع داخل عمارة سكنية بمنطقة السوق في إدفو بأسوان

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شهد شارع السوق بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد نشوب حريق هائل داخل عماره سكنية، وتوجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل فى عمارة سكنية موجودة بشارع السوق وسط مدينة إدفو شمال المحافظة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو إلى مكان الحريق لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية جميع المواطنين سواء الموجودين أو المارة بالطريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.