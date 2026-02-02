وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية للاطمئنان على انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة، الذي تنفذه كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب ذوي الإعاقة في مجال العمل الفندقي، بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم بسوق العمل في قطاع السياحة والفنادق.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر وقيادات الجامعة وفندق شتايجنبرجر بالأقصر ومؤسسة مصر الخير.

وأشاد عاشور بمحتوى البرنامج التدريبي الذي يُركز على إعداد المشاركين للعمل في الأقسام الفندقية المختلفة التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع مراعاة معايير السلامة المهنية ومتطلبات بيئة العمل، إلى جانب توفير المحتوى العلمي والتطبيقي اللازم، وكل الأدوات والاحتياجات التدريبية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه النماذج الرائدة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بالطلاب ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى طاقة منتجة وقوة فاعلة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة صابرين عبدالجليل، إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المكتب الأخضر بجامعة الأقصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاعات الحيوية.

ويُعد المشروع أول برنامج تدريبي فندقي من نوعه في صعيد مصر يستهدف ذوي الإعاقة، حيث يجمع بين التدريب العملي المتخصص وفرص التوظيف المباشر في كبرى الفنادق، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال ومستدام.

وأعرب الحضور عن سعادتهم وفخرهم بالطلاب المستفيدين من التدريبات، وأشادوا بقدرتهم على تحدي الصعاب وتحويل التحديات إلى فرص، كما أكدوا استمرار دعمهم لهم وفتح آفاق أوسع أمامهم في مختلف القطاعات.