حملة مرورية على مركبات التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل في الإسكندرية

واصلت إدارة شرطة المرور، اليوم الاثنين، حملاتها الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع في نطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، بتكثيف التواجد المروري المستمر بين المواطنين، ومواجهة المخالفات بكل أشكالها.

وأشرف على الحملات، التي استهدفت ميداني "مظلوم" و"العيسوي"، العميد محمد عبداللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، بمتابعة العميد أحمد مرعي، وكيل إدارة المرور، وبمشاركة المساعدين على رأس الحملات.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات المرورية الناتجة عن مركبات "التوك توك، والموتوسيكلات، والتروسيكلات"، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المتنوعة، والتحفظ على المركبات المضبوطة.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت إدارة مرور الإسكندرية استمرار الحملات المرورية في كل أنحاء المحافظة، في إطار جهود وزارة الداخلية لإعادة الانضباط المروري وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.