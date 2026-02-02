طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنيين في بلدتي كفرتبنيت وعين قانا بجنوب لبنان

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، مبنى في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، ومبنى آخر في بلدة عين قانا في جنوب لبنان، بعد توجيه إنذار إلى سكان بلدتي كفرتبنيت وعين قانا باستهداف مبنى في كلّ من البلدتين.

ووجه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، بعد ظهر اليوم، إنذارا إلى سكان بلدتي كفرتبنيت وعين قانا في جنوب لبنان، باستهداف مبنى في كلّ من البلدتين.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، غارة جوية مستهدفا المبنى المهدّد في بلدة كفرتبنيت بصاروخين بعد أربعين دقيقة من توجيه الإنذار.

كما شنّ غارة استهدفت المبنى المهدد في بلدة عين قانا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.