«دفتر أغنيات الحوت الأحدب» لدينا شحاتة في القائمة الطويلة لجائزة مرفأ للشعر العربي

أعلنت جائزة مرفأ للشعر العربي عن صدور القائمة الطويلة في دورتها الأولى، وذلك عقب انتهاء لجنة التحكيم من قراءة وتقييم الأعمال المرشّحة، التي وردت من مختلف أنحاء العالم العربي.

وبحسب بيان الجائزة أن القائمة جاءت ثمرة نقاشات نقدية معمّقة، استندت إلى معايير فنية وجمالية دقيقة، في مقدمتها أصالة التجربة الشعرية، وقوة اللغة، وابتكار الصورة، وتماسك البناء الشعري، إلى جانب قدرة النص على مساءلة الواقع والانفتاح على أفق إنساني أوسع.

وتضمّ القائمة الطويلة أعمالًا لشعراء وشاعرات يعكسون تنوّع المشهد الشعري العربي المعاصر، ما بين تجارب راسخة وأصوات جديدة، في تجسيد واضح لرؤية الجائزة التي تسعى إلى الاحتفاء بالشعر بوصفه مساحة حرّة للتجريب والتعبير والمعرفة.

ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة في موعد لاحق، على أن يُختتم الموسم بإعلان الأعمال الفائزة خلال الحفل الختامي في مؤتمر صحفي.

وضمت القائمة كل من:

"دفتر أغنيات الحوت الأحدب" دينا شحاتة من مصر

"الوقت لا يقيم في ساعتي" إبراهيم عدنان ياسين من لبنان

"أدخن الحب من شفتيك" عاطف معاوية من المغرب

"السماء ليست مجبرة على الطيران" شوقي برنوصي من تونس

"الأزرق يعتلي مقصلة الضوء" محمد حسني عليوة من مصر

"يدٌ تكتب نفسها بالممحاة" رُسل قاسم الموسوي من العراق

"لست وحدك أيتها الآلات المعطلة" رأفت حكمت من سوريا

"بلاد لا يسأل فيها أحد أحداً عن الحب" أحلام بشارات من فلسطين

"سعادة سوداء" منير الإدريسي من المغرب

"في التناوب على حمل جناحين" مؤيد الخفاجي من العراق

"قبر جماعي فار من الخدمة" عبد الله الحريري من سوريا

"نشيد الأنا في الخلق" زهراء العطية من البحرين