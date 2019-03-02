«ظريف» يبحث هاتفيا مع نظيره العراقي زيارة روحاني المرتقبة لبغداد

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ، اليوم السبت، هاتفيا مع نظيره العراقي محمد حكيم، الزيارة الوشيكة للرئيس الإيراني إلى بغداد.

وتبادل ظريف وحكيم وجهات النظر بشأن آخر التطورات في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان ظريف قد أعلن خلال زيارته الاخيرة إلى العراق في شهر يناير الماضي، أن الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى بغداد في 11 مارس الجاري، وقال إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الجانب العراقي.

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح قام بزيارة لإيران في شهر نوفمبر الماضي، وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، أول زياراته إلى هذا البلد خلال ولايته الحالية والسابقة.

وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، توجه إلى العراق خلال الأسبوع الماضي، لعقد الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين إيران والعراق.