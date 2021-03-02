الجيش الاثيوبي يحتجز عددا من المراسلين بينهم مراسل بي بي سي في تيجراي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أمس الاثنين احتجاز الجيش الاثيوبي لمراسلها في منطقة تيجراي.

ونقلت الهيئة عن شهود عيان القول إنهم رأوا جنودا يرتدون الزي الرسمي يحتجزون جيرماي جيبرو في عاصمة المنطقة ميكيلي. وقالت بي بي سي إنها أعربت عن قلقها للسلطات الإثيوبية.

وذكرت صحيفة فانيننشال تايمز أن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا قاموا بإلقاء القبض على مترجم يعمل لصالح الصحيفة ومترجم أخر يعمل لصالح وكالة فرانس برس في ميكيلي مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة في بيان " نحن نتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الإفراج عن المترجمين "الولا اكالو" و"فيتسوم بيرهاني"، اللذين تم إلقاء القبض عليهما أثناء عملهما لصالح الصحيفة ووكالة فرانس برس أثناء مشاركتهما في رحلة صحفية، حصلت على تصريح حكومي في ميكيلي".

وأضافت" لقد أبلغنا السلطات المعنية بمخاوفنا، ونحن نعمل على فهم أسباب إلقاء القبض عليهما".

وقالت وكالة فرانس برس إن السلطات المؤقتة أوضحت أنه يتم التحقيق مع المترجمين.

وقال فيل شيتويند مدير الاخبار العالمية بوكالة فرانس برس لم يتم إبلاغنا بأي تهم معينة ضد فيتسوم بيرهاني. لا يجب أن يكون تعاونه مع وكالة إعلامية الدافع لالقاء القبض عليه، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنه".

وجاءت أنباء القاء القبض على المترجمين بعد أيام من تصريح مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد بإنه تم السماح لوسائل الاعلام بدخول المنطقة، من بينها وسائل الإعلام الثلاثة التي تقول إنه تم احتجاز مراسليها.

وكانت إثيوبيا قد شنت هجوما عسكريا في تيجراي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي، على الرغم من وجود تقارير باستمرار القتال في جيوب بالمنطقة.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد قالت أمس الاثنين إن ما لايقل عن أربعة من العاملين في مجال الاعلام تم إلقاء القبض عليهم في منطقة تيجراي.

وأشارت اللجنة إلى تعليقات مسؤول بالحزب الحاكم الجمعة الماضية قال فيها إن الحكومة سوف تتخذ إجراء ضد الأشخاص" الذين يحاولون تقديم معلومات خاطئة" للصحفيين الدوليين في تيجراي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.