السيطرة على حريق نشب في سيارة بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب في سيارة ميكروباص ، بقرية سبرباي بمركز طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ باندلاع حريق داخل سيارة ميكروباص أثناء وجودها في الشارع بالقرب من مجمع مواقف السيارات، حيث تفاجأ المواطنين باندلاع النيران في السيارة أثناء اصطفافها في الشارع.



وانتقلت قوة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع، وحاول عدد من الأهالي المساعدة في إطفاء الحريق، والسيطرة على النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.



وحرر محضر بالواقعة، وجار انتداب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لبيان سببب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.