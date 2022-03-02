 مسؤول عسكري أمريكي: قوات شيشانية ارتكبت فظاعات وجرائم ضد مدنيين أوكرانيين - بوابة الشروق
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مسؤول عسكري أمريكي: قوات شيشانية ارتكبت فظاعات وجرائم ضد مدنيين أوكرانيين

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:38 م

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنّ القوات الشيشانية ارتكبت "فظاعات وجرائم في الساعات الماضية ضد مدنيين أوكرانيين".

ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤول - دون الكشف عن هويته -قوله في الوقت نفسه، إنه لا يمكن تأكيد التقارير عن محاولة اغتيال ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل عناصر شيشانية.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.

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