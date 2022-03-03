اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، حي "الشيخ جرّاح" بالقدس المُحتلة، بحماية من قوات الاحتلال.

وتجمع المستوطنون قرب منزل عائلة سالم، تلبيةً لدعوة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير.

وتصدى أهالي الحي والمتضامنون معهم لاقتحام المستوطنين ورددوا أناشيد وطنية ردًا على هتافات المستوطنين العنصرية.

ويشهد الحي اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال منذ أكثر من 19 يومًا.

كانت المحكمة العُليا الإسرائيلية أكدت أمس عدم جواز إجلاء سكان حي الشيخ جراح من منازلهم حتى البتّ نهائيًا في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين أو التوصل إلى تسوية.

ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعًا قضائيًا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.

وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.