مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: روسيا سيطرت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الوكالة تلقت معلومات من الجانب الروسي حول السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا الكهروذرية، وذلك حسبما نشر موقع فضائية «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف متحدثا أمام مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «أخبرتنا روسيا أمس أن قواتها المسلحة، سيطرت على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تضم ستة من مفاعلات الطاقة النووية الخمسة عشر العاملة في البلاد».

وتابع: «من المهم جدا ألا تسبب العمليات القتالية حول هذه المحطة وغيرها من المنشآت النووية الأخرى في أوكرانيا إلى تعريضها والعاملين فيها لأي خطر، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح، تعمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية كالمعتاد».

وأشار إلى أن «الوضع في أوكرانيا معقد ويصعب فهمه»، قائلًا إن « توفير المساعدة ليس مسألة سهلة بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا».