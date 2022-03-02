ماكرون: لسنا في حرب مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ القوات الروسية تشن قصفًا عنيفًا على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف في كلمة له، أنّ الأيام المقبلة ستكون أكثر صعوبة على أوكرانيا، معقّبًا: "أحيي شجاعة الأوكرانيين"، مشيرًا إلى أنّ بلاده ستواصل جهودها للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع: "لسنا في حرب ضد روسيا.. و سنبقى على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا دفعًا نحو وقف الحرب التي وصفها بـأنها "عبثية"، لافتًا إلى وصول مئات الجنود الفرنسيين إلى رومانيا.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.