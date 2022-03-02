شبيبة القبائل يتعادل مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل شبيبة القبائل مع وفاق سطيف 1/1، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة 19 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 32 نقطة ليلتحق بشبيبة الساورة في المركز الخامس، فيما رفع وفاق سطيف رصيده إلى 31 نقطة ليتقاسم المركز السابع مع اتحاد بسكرة.

وتقدم وفاق سطيف بهدف عن طريق أكرم جحنيط في الدقيقة 27، ثم احرز محمد واتارا هدف التعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة 34.

ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب الدوري الجزائري برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر وبارادو ملاحقيه المباشرين في جدول الترتيب.