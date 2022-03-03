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روسيا تطالب المنظمات الدولية وأوكرانيا بتوفير ممرات إنسانية لخروج المواطنين الراغبين

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:48 م

دعت السلطات الروسية، المنظمات الدولية وأوكرانيا توفير ممرات إنسانية لخروج جميع المواطنين الراغبين فورًا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن موسكو قولها إنّ من أسمتهم بـ"المتطرفين في أوكرانيا يعيقون خروج المدنيين من كييف وخاركيف وماريوبول ومدن أخرى".

ولم تحدد القناة - حتى كتابة هذه السطور - الجهة التي أطلقت هذه التصريحات.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.

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