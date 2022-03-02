قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنّ الحلف لن يكون جزءًا من الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنّ قوات الناتو لن تكون موجودة على الأرض ولا في المجال الجوي، مشيرًا إلى أنّ الحلف أصبح الآن أكثر وحدة من أي وقت مضى.

وأشار إلى أنّ الحلف يضم 30 دولة، مؤكّدًا أن حدوث اختلافات أمر طبيعي لكنها تمثّل مصدر قوة، لافتًا إلى أن الحلف يقف في وجه انتهاكات القانون الدولي.

وأوضح أن الحلف عزَّز من وجوده العسكري في الجبهة الشرقية وتحديدًا في رومانيا وبولندا، لافتًا إلى أن من وصفهم بـ"الحلفاء" يقدمون دعما كبيرا لأوكرانيا ماليًّا وعسكريًّا.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.